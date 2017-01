Hytteeier gikk til søksmål for å få beholde flaggstangen

Hytteeier Tore Rygh Gard saksøkte staten for å få lov til å beholde sin 12 meter høye flaggstang på luksushytta på Geilo, men tapte så det suste i Oslo tingrett i januar, skriver Kapital i dag.

Han ble dømt til å betale 51.250 kroner i saksomkostninger til staten. Prislappen kommer i tillegg til hans egne advokatutgifter på vel 167.500 kroner, og en bot på over 15.000 kroner. Så langt har altså kampen om flaggstangen kostet godt over 230.000 kroner. Etter det Kapital erfarer, er det aldri noen som har betalt mer for å få ha en flaggstang i Norge.

I så måte snakker vi altså om Norges dyreste flaggstang – som eier kanskje aldri får glede av, skriver bladet.

Fristen for å anke dommen er en måned fra dommen ble avsagt 5. januar.

Forbud mot flaggstang

Gard kjøpt hytteeiendommen i Geilo Fjellandsby for 35 millioner kroner i 2014. Han smelte opp en flaggstang etter to måneder, og straks etter begynte bråket. For i hyttefeltet Geilo Fjellandsby er det forbud mot å ha flaggstang.

Hol kommune fattet et vedtak den 21. oktober 2015 med hjemmel i plan- og bygningsloven om bot på 15.000 kroner for oppsettingen og en løpende tvangsmulkt på 500 kroner fra og med 26. november 2015, hvis flaggstangen ikke ble tatt ned innen den fristen. Dette har de altså fått støtte for i alle runder så langt.

Rettens konklusjon var at «det hverken foreligger feil ved det faktiske grunnlaget for avgjørelsen, rettsanvendelsen, eller feil ved saksbehandlingen som kan ha virket inn på vedtakets innhold».

Men flaggstang-eier Rygh Gard gir seg ennå ikke. Hans advokat Kjell Weiss-Andersen sier til Kapital at de kommer til å anke dommen. Han vil imidlertid ikke utdype dette overfor bladet.